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Вторник, 6 декабря 2022, 04:29 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

6 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

06.12.2022, вторник

  • 09:30 Челябинск – Шестой форум «Стираем границы для экспорта» (гостиница «Малахит», ул. Труда, 153)

  • 14:00 Копейск – Торжественное вручение ключей от новых квартир переселенцам из аварийного жилья и детям-сиротам с участием заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля (ул. Кожевникова, 51)

  • 14:00 Челябинск – Торжественная передача художественной картины в дар Историческому музею Южного Урала от Конгресса татар Челябинской области (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Романовский зал)

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