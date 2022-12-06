6 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

06.12.2022, вторник
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09:30 Челябинск – Шестой форум «Стираем границы для экспорта» (гостиница «Малахит», ул. Труда, 153)
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14:00 Копейск – Торжественное вручение ключей от новых квартир переселенцам из аварийного жилья и детям-сиротам с участием заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля (ул. Кожевникова, 51)
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14:00 Челябинск – Торжественная передача художественной картины в дар Историческому музею Южного Урала от Конгресса татар Челябинской области (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Романовский зал)
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