7 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Копейск – В рамках Всероссийской недели ответственного отношения к своему здоровью главный врач Челябинского центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев расскажет о диспансеризации (ул. Воровского, 16, поликлиника №1)