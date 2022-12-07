7 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

07.12.2022, среда
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13:00 Челябинск – БК «Челбаскет» станет опекуном волка-долгожителя Люка (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)
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13:00 Копейск – В рамках Всероссийской недели ответственного отношения к своему здоровью главный врач Челябинского центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев расскажет о диспансеризации (ул. Воровского, 16, поликлиника №1)
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15:30 Челябинск – Круглый стол Общественной палаты Челябинской области «Актуальные вопросы профилактики и борьбы с домашним насилием», организованный комиссией (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:30 Челябинск – Торжественная церемония награждения наиболее активных экологических волонтеров Челябинской области по итогам 2022 года (Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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