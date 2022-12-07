В Челябинске освободили из-под стражи анархистку, осужденную за баннер на заборе ФСБ

В Челябинске суд постановил освободить из-под стражи Анастасию Сафронову, признанную виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 14 на 15 февраля 2018 года анархисты Анастасия Сафонова и Дмитрий Цибуковский закрепили на ограждении здания УФСБ в Челябинске баннер с обвинениями в адрес ведомства, а также зажгли файер и забросили его на территорию УФСБ.

Дело дважды прекращали за отсутствием состава преступления, но затем вновь возобновляли.

Прокуратура требовала для Сафоновой и Цибуковского 5 лет лишения свободы. 19 сентября их приговорили к 1 году 9 месяцам в колонии общего режима. Вердикт был оспорен.

И уже в ноябре начальник СИЗО, в котором Сафонова ожидала рассмотрения апелляции, обратился в суд с просьбой выпустить ее из-под стражи в связи с истечением назначенного срока заключения.

Сегодня Центральный суд Челябинска постановил освободить активистку до 24 часов 9 декабря 2022 года в связи с фактическим отбытием наказания.

У Цибуковского срок истекает в феврале 2023.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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