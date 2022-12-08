8 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

08.12.2022, четверг
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09:30 Челябинск – Хирургический мастер-класс в рамках научно-практической конференции «Современные тенденции в лечении критической ишемии нижних конечностей» (ГКБ №8, ул. Горького, 28, хирургический корпус №2, вход с торца)
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10:00 Копейск – Форум участников I Всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир». В церемонии открытия примет участие глава Челябинска Наталья Котова (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, пр. Ленина, 69, второй этаж, актовый зал)
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11:00 Челябинск – Вручение наград и почетных грамот Всероссийского общества охраны природы по итогам конкурса «Десятилетие восстановления» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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11:00 Челябинск – Торжественная передача «Знамени Государственного Комитета Обороны СССР», врученного Управлению «Челябметаллургстрой НКВД СССР» в 1943 год, в дар фондам Исторического музея Южного Урала от Металлургического центра детского творчества Челябинска (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Восточная башня, Романовский зал)
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12:00 Челябинск – Выездное совещание главы Челябинска Натальи Котовой по вопросу работы в зимний период бесплатных хоккейных кортов во дворах города (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)
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12:00 Челябинск – Открытие выставки Е.А. Карпенко «Россия акварели» в рамках Недели акварели ДХШИ (выставочный зал Челябинского центра искусств, Свердловский проспект, 30)
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13:30 Челябинск – Пресс-конференция «Развитие конькобежного спорта в Челябинске» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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15:00 Челябинск – Встреча в Музыкальной гостиной «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского представляет...» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека,, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)
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15:00 Челябинск – Всероссийская патриотическая акция «Казачий диктант-2022» (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129, театральный корпус, холл третьего этажа)
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15:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения лауреатов государственной премии Челябинской области в сфере культуры и искусства с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов)
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17:00 Челябинск – Открытие выставки работ студентов московской Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки в рамках Недели акварели (Детская художественная школа искусств, ул. 40-летия Октября, 21, выставочный зал)
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17:30 Челябинск – Финансовая игра «Управляй своей жизнью» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека,, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс «Быстрые наброски с натуры» в рамках выставки «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» (Музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
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19:00 Челябинск – Телемост «Искусственный интеллект: когда и где он заменит человека» с участием специалистов в области современных технологий из Екатеринбурга, Саратова и Челябинска. Регистрация (ИЦАЭ, ул. Энгельса, д. 107, вход по пандусу)
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