8 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

19:00 Челябинск – Телемост «Искусственный интеллект: когда и где он заменит человека» с участием специалистов в области современных технологий из Екатеринбурга, Саратова и Челябинска. Регистрация (ИЦАЭ, ул. Энгельса, д. 107, вход по пандусу)