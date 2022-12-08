Племя младое: в Челябинской области назначили нового министра

В Челябинской области назначили министра имущества – должность оставалась вакантной с июля текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у губернатора Алексея Текслера 12 заместителей. Кроме них в правительство региона входят 15 министров. Теперь к ним добавился еще один – глава министерства имущества. Это кресло занял Эльдар Белоусов.

Ему 34 года – он самый молодой среди министров. Но на год старше своего предшественника Александра Богашева. Тот стал возглавил минимущества региона в 2019 году в возрасте 30 лет, успев до этого поработать и в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, и в Министерства энергетики Российской Федерации, и в органах управления и контроля более двадцати крупнейших акционерных обществ топливно-энергетического комплекса. А после назначения губернатором Челябинской области вдруг оказался на Южном Урале должности министра. В 2021 году его повысили до вице-губернаторов, а в июле текущего года освободили от министерских обязанностей, оставив только роль заместителя губернатора.

Биография его преемника скромнее. После окончания московского университета управления по специальности «Менеджмент организации» работал в страховых компаниях, потом был исполнительным директором в структурах конструкторского бюро, разрабатывавшего и внедрявшего проекты по переходу на электротяговое оборудование в автомобильной отрасли, затем стал директором по проектам в ФГБОУ «Российское энергетическое агентство». 5 ноября 2020 года назначен замминистра имущества Челябинской области, вошел в советов директоров Челябкоммунэнерго» и «Областной аптечный склад». Теперь повышен до министра.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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