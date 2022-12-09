9 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

10:30 Челябинск – Круглый стол, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией, а также награждение победителей журналистского конкурса на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию по итогам 2022 года (Челябинский филиал РАНХиГС при президенте РФ, ул. Комарова, 26, второй этаж, актовый зал)