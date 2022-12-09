9 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

09.12.2022, пятница
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная текущей эпидемиологической обстановке в регионе (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165)
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10:00 Челябинск – Творческая мастерская ДХШИ, мастер-классы от известных преподавателей-акварелистов в рамках Недели акварели (Детская художественная школа искусств, ул. 40-летия Октября, 21, выставочный зал)
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10:30 Челябинск – Круглый стол, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией, а также награждение победителей журналистского конкурса на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию по итогам 2022 года (Челябинский филиал РАНХиГС при президенте РФ, ул. Комарова, 26, второй этаж, актовый зал)
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11:00 Челябинск – Комплексное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества (Челябинский профессиональный колледж, Троицкий тракт, 13)
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11:00 Челябинск – Кубок Челябинской области по тайскому боксу (Дворец спорта «Надежда», ул. Марченко, 28)
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12:00 Челябинск – Возложение цветов к памятнику российским воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах «Доблестным сынам Отечества» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Аллея Славы)
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12:00 Челябинск – Встреча с православным и кризисным психологом Михаилом Хасьминским «Психологические аспекты пастырского душепопечения в условиях современных вызовов» (Челябинское епархиальное управление, ул. Кыштымская 34, конференц-зал)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная темпам строительства и доступности жилья и ипотеки в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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14:00 Челябинск – Цикл лекций «Сергиевский пещерный град» в рамках образовательного проекта «Разговоры на кухне» (Центр историко-культурного наследия города Челябинска, ул. Коммуны, 69)
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18:00 Челябинск – Концерт певца и мультиинструменталиста Альберта Шаяхмитова в рамках выставки народных инструментов и изобразительного искусства «Береги гусли смолоду» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека,, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)
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