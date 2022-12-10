10 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

10.12.2022, суббота
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09:00, 12:00 Челябинск – Творческая мастерская ДХШИ, мастер-классы от известных преподавателей-акварелистов в рамках Недели акварели (Детская художественная школа искусств, ул. 40-летия Октября, 21, выставочный зал)
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09:00 Челябинск – Городской конкурс «Семантика акварели» в трех возрастных категориях в рамках Недели акварели (Детская художественная школа искусств, ул. 40-летия Октября, 21, выставочный зал)
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10:00 Челябинск – Фестиваль по начальному моделированию «Первый старт» СК «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)
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10:00 Челябинск – IV-й заключительный этап областных соревнований по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей (, Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)
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11:00 Челябинск – Кубок Челябинской области по тайскому боксу (Дворец спорта «Надежда», ул. Марченко, 28)
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11:30 Челябинск – Рождественский фестиваль воскресных школ Челябинской епархии (Детская филармония Челябинской области, ул. Солнечная, 5)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс театрального дизайнера-графиста Марии Злобиной по росписи деревянных игрушек (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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12:00 Челябинск – Открытие Дня Матча звезд КХЛ (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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12:00, 14:00, 16:00 Челябинск – Сборные экскурсии по экспозиции выставки «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» (Музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
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12:45 Челябинск – Автограф-сессия хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38, фойе)
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14:00 Челябинск – Церемония открытия Дня Матча звезд КХЛ и шоу с участием ST, Slame, Анет Сай, НАZИМА (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38, фойе)
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14:00 Челябинск – Встреча в Пушкинском обществе: Пушкин и Урал (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00, 16:00 Челябинск – Занятие по арт-коллажу в рамках выставки «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» (Музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
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15:00 Челябинск – «Воскресный университет» ЧелГУ: лекция профессора кафедры теории медиа факультета журналистики Константина Киуру «Медиакоммуникации как новая реальность медиасферы: профессии и скилы» (ЧелГУ, третий корпус, пр. Победы, 162В, ауд. 402)
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15:20 Челябинск – Матч звезд КХЛ: Дивизион Боброва VS Дивизион Харламова (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38, фойе)
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16:20 Челябинск – Матч звезд КХЛ: Дивизион Харламова VS Дивизион Чернышева (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38, фойе)
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18:00 Челябинск – Литературно-музыкальная композиция «Вечер перед Рождеством» с участием актера Евгения Воскресенского, Владимира Хомякова (орган), Владимира Двуреченского (флейта, Москва), Натальи Гущиной (фортепиано), Максима Литвинова (контрабас) (17:15 минут – пресс-подход) (Зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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