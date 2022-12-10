Число болеющих коронавирусом на Южном Урале достигло годового минимума

В Челябинской области за сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. В текущем месяце уже второй день прошел без летальных исходов (первый – 4 декабря).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после недельного роста суточной выявляемости – с 93 (28 ноября) до 107 (5 декабря), официальные показатели заболеваемости вновь поползли вниз. Накануне сообщалось о 90 вновь зараженных – пока это минимум осенней волны.

Сегодня региональный минздрав информирует о 91 новом случае. При этом общее число болеющих в данный момент коронавирусом составляет 1 тысячу 215 – это самый низкий уровень в текущем году.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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