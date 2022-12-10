В Челябинске завершился первый день Фонбет Матча Звезд КХЛ

В Челябинске завершился первый день Фонбет Матча Звезд КХЛ 2022.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году изменили формат Матча Звезд. Сегодня, в первый день, состоялись конкурсы хоккейного мастерства и два матча.

Самым быстрым хоккеистом признан форвард «Нефтехимика» и сборной дивизиона Харламова Павел Порядин. Самый сильный бросок продемонстрировал форвард «Сибири» Тревор Мерфи, дивизион Чернышева.

В конкурсе буллитов самым техничным признан

форвард «Барыса» и сборной дивизиона Чернышева Джереми Бракко, самым творческим и артистичным – форвард «Металлурга» Николай Голдобин.

В полуфинальных матчах дивизион Боброва выиграл у дивизиона Тарасова со счетом 9:7. Дивизион Харламова, в котором играют представители «Трактора» и «Металлурга» обыграл дивизион Чернышева со счетом 8:5.

11 декабря продолжится конкурсная программа и состоятся финальные матчи.

Челябинск, Павел Зварзин

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