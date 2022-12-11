11-12 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

11.12.2022, воскресенье
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09:00, 13:00 Челябинск – Творческая мастерская ДХШИ, мастер-классы от известных преподавателей-акварелистов в рамках Недели акварели (Детская художественная школа искусств, ул. 40-летия Октября, 21, выставочный зал)
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10:00 Челябинск – IV-й заключительный этап областных соревнований по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей (, Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)
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10:00 Челябинск – «Воскресный университет» ЧелГУ: лекция Head of Process Management в компании Napoleon IT Анастасии Фединой «Как сейчас создаются проекты по разработке» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, первый корпус , ауд. А-11)
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12:00 Челябинск – Второй день хоккейного уик-энда Матча звезд КХЛ: финальные матчи и мастер-шоу (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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12:30 Челябинск – Мероприятия, посвященные Дню конституции Российской Федерации (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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14:00 Челябинск – Мероприятия, посвященные Дню конституции Российской Федерации (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, экопарк)
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16:00 Челябинск – Проект «Три чуда в искусстве. Германия» с участием музыкантов Челябинского симфонического оркестра (Музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
12.12.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит паспорта юным гражданам Челябинской области, достигшим 14-летнего возраста (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж, зал приемов)
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