Определился победитель Матча Звезд КХЛ 2022

Победителем Матча Звезд КХЛ стал дивизион Боброва.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», схватка за первое место между дивизионами Боброва и Харламова завершилась со счетом 7:6.
Команда в которой играли хоккеисты «Трактора» и «Металлурга» стала обладателем серебряных медалей.
В битве за третье место дивизион Тарасова обыграл дивизион Чернышева со счетом 11:10.
Челябинск, Павел Зварзин
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