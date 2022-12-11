Определился победитель Матча Звезд КХЛ 2022

Победителем Матча Звезд КХЛ стал дивизион Боброва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», схватка за первое место между дивизионами Боброва и Харламова завершилась со счетом 7:6.

Команда в которой играли хоккеисты «Трактора» и «Металлурга» стала обладателем серебряных медалей.

В битве за третье место дивизион Тарасова обыграл дивизион Чернышева со счетом 11:10.

Челябинск, Павел Зварзин

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