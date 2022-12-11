На Южном Урале существенно потеплеет

В Челябинской области существенно по теплеет.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в ночь на понедельник температура воздуха на большей части территории региона не опустится ниже -12 градусов. И только на юге возможно до 19.

12 декабря столбики термометров устремятся к нулю: днем от -1 до -6.

Впрочем, такая погода долго не продержится: во вторник будет суть холоднее, а уже к четвергу дневные температуры вновь опустятся до -15.

Челябинск, Павел Зварзин

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