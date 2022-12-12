В Челябинске начинают торговать елками

В Челябинске начинают работу елочные базары.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году их будет больше. Если год назад торговать хвойными деревьями было разрешено в 93 местах, то в сейчас в 101.

Официальные ярмарки открываются уже сегодня, при этом их список еще не опубликован.

Напомним, за торговлю елками в неустановленных местах предусмотрены штрафы, но они небольшие. Так, для частного лица (а именно они, как правило, устраивают хвойные распродажи на любом понравившемся перекрестке) наказание предусмотрено в виде предупреждения или штрафа в размере 1 – 5 тысяч рублей.

Полиция, конечно, может и елки изъять, но это случается редко.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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