13 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

13.12.2022, вторник
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09:00 Челябинск – Заседание комитета по экологии Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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09:00 Челябинск – Православная книжная ярмарка (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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09:00, 14:00 Челябинск – Творческая мастерская ДХШИ, мастер-классы от известных преподавателей-акварелистов в рамках Недели акварели (Детская художественная школа искусств, ул. 40-летия Октября, 21, выставочный зал)
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09:30 Челябинск – Церемония награждения лауреатов премий в сфере молодежной политики с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета по строительной политике Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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11:00 Челябинск – Открытие семейного многофункционального центра в Челябинске (в 10:00 – отъезд от министерства социальных отношений, ул. Воровского, 30)
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12:00 Челябинск – Круглый стол «Инвестиции в Челябинскую область» в рамках II форума «Власть и бизнес: Взгляд в будущее» (ул. Российская, 110, корпус 1, первый этаж, лекторий)
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12:00 Челябинск – Вручение новой экипировки и спортивного инвентаря спортсменам-конькобежцам, выступающим за сборную Челябинской области (УралГУФК, ул. Российская, 258, конференц-зал)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция по реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных» (пресс-центр «Первый областной»)
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13:30 Челябинск – Торжественная церемония чествования победителей Всероссийского конкурса «Семья года» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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14:00 Челябинск – Открытие православной выставки-форума «Радость Слова» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Подведение итогов II форума «Власть и бизнес: Взгляд в будущее» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (ул. Российская, 110, корпус 1, первый этаж, лекторий)
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14:00 Челябинск – Церемония награждения по итогам конкурса сочинений «Россия – страна мечты» (Гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26А, зал «Магнат»)
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15:00 Челябинск – Конференция «Подвижники благочестия» в рамках православной выставки-форума «Радость Слова» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:30 Челябинск – Премьера спектакля Челябинского театра современного танца «Тело: requiem» и спектакль «Наружное вИдение» (театр «Манекен», ул. Пушкина, 64)
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