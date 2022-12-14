14 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – «Прямая линия» губернатора Челябинской области Алексея Текслера: трансляция в эфире телеканалов ОТВ, Россия-24 и Урал 1, радиостанций Бизнес ФМ Челябинск, Радио России Южный Урал, Комсомольская правда Челябинск, на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru, в группах медиахолдинга «Гранада Пресс» и на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»