14 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

14.12.2022, среда
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09:00 Челябинск – Православная книжная ярмарка (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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10:00 Челябинск – Православная выставка-форум «Радость Слова» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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12:00 Челябинск – «Прямая линия» губернатора Челябинской области Алексея Текслера: трансляция в эфире телеканалов ОТВ, Россия-24 и Урал 1, радиостанций Бизнес ФМ Челябинск, Радио России Южный Урал, Комсомольская правда Челябинск, на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru, в группах медиахолдинга «Гранада Пресс» и на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»
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12:00 Челябинск – Открытие выставки «Собирание научное...»: от истории – к биографике образования» из личной коллекции В.Я. Рушанина, приуроченной к Году педагога и наставника (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36А, второй корпус, третий этаж, 30 ауд.)
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13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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13:00 Челябинск – Творческая мастерская ДХШИ и мастер-класс от известных преподавателей-акварелистов в рамках Недели акварели, организованной Детской художественной школой искусств (ДХШИ, ул. 40-летия Октября, 21, выставочный зал)
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13:00 Челябинск – Праздничный концерт оркестра ЧВВАКУШ, приуроченный ко Дню рождения Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус, холл второго этажа)
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14:00 Челябинск – Творческая встреча с писателями Валерием Хайрюзовым и Владимиром Крупиным в рамках книжной выставки-форума «Радость Слова» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Открытие православной выставки-форума «Радость Слова» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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17:00 Челябинск – Открытие авторского фотографического проекта директора Государственного исторического музея Южного Урала Владимира Богдановского «Русская Америка. Форт Росс», приуроченного к 210-летию основания крепости Форт-Росс (16:30 – специальный пресс-показ) (ул. Труда, 100, фойе восточной башни)
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14:00 Челябинск – Церемония награждения по итогам конкурса сочинений «Россия – страна мечты» (Гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26А, зал «Магнат»)
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