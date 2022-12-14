Россия и Индия заключили первый контракт на поставку оборудования для безопасной посадки самолетов

Челябинская компания «Радиотехнические системы» (РТС) получила контракт на поставку оборудования для аэропортов Индии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе международного тендера челябинцы сделали более привлекательное предложение, чем конкуренты из Норвегии и Канады. Теперь компании предстоит обеспечить системой безопасной посадки самолетов в 24 аэропортах Индии, включая Дели, Мумбаи, Бенгалуру.

Стоимость контракта около 1 млрд рублей, срок исполнения – сентябрь 2023 года.

Это пока единственный контракт на поставку в Индию российского оборудования радиотехнического обеспечения полетов.

Первая партия оборудования уже проходит приемо-сдаточные испытания с участием представителей заказчика.

Челябинск, Павел Зварзин

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