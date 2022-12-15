15 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

15.12.2022, четверг

09:00 Челябинск – Православная книжная ярмарка (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

09:00 Челябинск – XI отраслевой форум «Энергетика. Энергоэффективность – 2022» (Гранд Отель «Видгоф», пр. Ленина, 26А)

10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

10:00 Челябинск – Межрегиональная конференция УрФО «Методология и практика повышения финансовой грамотности взрослого населения в Уральском федеральном округе» (Уральский филиал Финансового университета при правительстве РФ, ул. Работниц, 58)

11:30 Челябинск – Визит главы города Натальи Котовой в Новый художественный театр, где завершены ремонтные работы (11:00 – отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Молодежная интеллектуальная игра (брейн-ринг) на тему «Святые подвижники Земли Русской» (мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)

13:30 Челябинск – Открытие выставки «Сладкое путешествие»: упаковка кондитерской продукции XX – XXI веков из личной коллекции А.В. Лушниковой (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36А, второй корпус, третий этаж)

14:00 Челябинск – Выставка научно-технического творчества и мастер-классы, посвященные 79-летию со Дня основания Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус, второй этаж)

15:00 Челябинск – Концерт, премия «Признание ЮУрГУ 2022» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус, актовый зал)

15:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Реализация и заготовка елей в предновогодний период в Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

16:30 Челябинск – Торжественная церемония вручения премии «Ювента» за достижения в сфере молодежной политики города (ул. Кирова, 139)

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