В Челябинске будут судить живодера, искалечившего собаку

Челябинец ответит в суде за издевательства над шпицем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении 33-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животным.

Об издевательствах челябинца над животным стало известно осенью этого года. Родственница живодера рассказала, что тот регулярно избивает шпица на глазах собственной дочери-подростка. В октябре челябинец избил пса так, что у животного едва не выпал глаз. В итоге собака полностью ослепла.

В ситуацию вмешались сначала зоозащитники, а затем и полиция. "️В ходе расследования семья обвиняемого частично оплатила лечение собаки на сумму 10 тысяч рублей, от владения им отказалась, собака передана другому владельцу», – рассказали в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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