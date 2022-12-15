ЮУрГУ отметил 79-летие

Южно-Уральский государственный университет отметил 79-летие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крупнейший вуз Челябинской области был создан на основе Сталинградского механического института, эвакуированного на Урал в августе 1942 года.

В течение первого учебного года (1942 – 1943 годы) на всех курсах обучались около 400 студентов, в сентябре 1943 – уже 660. Однако вуз должен был вернуться в Сталинград, а Урал остро нуждался в кадрах для тяжелого машиностроения.

Поэтому было решено создать в Челябинске собственный вуз.

2 ноября 1943 года Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление № 1201-361с «О мероприятиях по улучшению подготовки инженерно-технических кадров для предприятий танковой промышленности», в котором разрешил создать Челябинский механико-машиностроительный институт в помещениях, занимаемых Сталинградским механическим институтом.

Инженеров-преподавателей предоставил Кировский завод, который также обеспечил новый институт общежитиями, лабораториями, цехами и мастерскими. Непрофильные дисциплины вели сотрудники педагогического и сельскохозяйственного институтов.

Первый приказ исполняющий обязанности директора ЧММИ Петр Гришин подписал 15 декабря 1943 года. Этот день считается днем рождения вуза.

В начале XXI века челябинский политех стал самым большим российским вузом по числу студентов. В 2010 году получил статус национального исследовательского университета. В 2015 году вошел в число университетов России, отобранных для участия в Проекте 5-100, целью которого является улучшение конкурентной позиции российских университетов.

Сегодня ЮУрГУ включает в себя 10 институтов и высших школ, 2 отдельных факультета (предвузовской подготовки и военного обучения), а также 4 филиала (в Златоусте, Миассе, Сатке и Нижневартовске). В университете обучаются 28 тысяч студентов, работают свыше 2 тысяч 200 преподавателей и сотрудников,

В 2022 году в ЮУрГУ:

– запущен в эксплуатацию нейрокомпьютер;

– выиграно два мегагранта по направлениям квантовые технологии и экологии;

– запущены акселерационная программа и предпринимательская программа «Точка кипения»;

– на реализацию социально важных проектов привлечено более 15 миллионов рублей.

ЮУрГУ поднялся с 61 на 56 место в рейтинге 100 лучших вузов России, составленном агентством RAEX.

Челябинск, Софья Артемьева

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