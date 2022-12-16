Число заболевших ковидом в Челябинской области превысило 395 тысяч

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 395 тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в регионе выявлено 96 новых случаев.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 3 зараженных.

Всего с начала пандемии в Челябинской области официально зарегистрировано 395 тысяч 84 инфицированных. Это около 12% населения региона. Непосредственно от ковида умерли 8 тысяч 173 человека.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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