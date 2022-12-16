Число заболевших ковидом в Челябинской области превысило 395 тысяч

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 395 тысяч человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в регионе выявлено 96 новых случаев.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 3 зараженных.
Всего с начала пандемии в Челябинской области официально зарегистрировано 395 тысяч 84 инфицированных. Это около 12% населения региона. Непосредственно от ковида умерли 8 тысяч 173 человека.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube