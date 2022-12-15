На Урале осужденный напал на полицейских

В Челябинской области осужденный напал на полицейских.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, инцидент произошел в здании Карабашского городского суда. 40-летнему мужчине вынесли обвинительный приговор и должны были взять под стражу в зале суда.

Однако кыштымец выхватил металлический предметом одному сотруднику службы конвоя и попытался напасть на второго. Полицейский выстрелил, это позволило задержать нападавшего.

В настоящее время один из сотрудников подразделения охраны и конвоирования МО МВД России «Кыштымский» госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, другой получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.

Осужденный житель Карабаша под конвоем направлен в больницу для оказания помощи, после чего его отконвоируют в СИЗО.

Кыштым, Павел Зварзин

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