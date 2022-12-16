16 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения лучших спортсменов и лучших тренеров по итогам 2022 года с участием заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова и министра спорта Челябинской области Александра Гриба (ул. Цвиллинга, 26, 6 этаж)