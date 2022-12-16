16 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

16.12.2022, пятница
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09:00 Челябинск – Открытие всероссийской междисциплинарной научно-практической конференции, посвященной работе сосудистых хирургов (Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского, 70, корпус №1, консультативная поликлиника)
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09:10 Челябинск – Встреча делегации врачей ЧОДКБ, вернувшейся с Донбасса, с первым заместителем губернатором Ириной Гехт (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)
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09:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит ключи от новых школьных автобусов образовательным учреждениям региона (театральная площадь)
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11:00 Челябинск – XV Южно-Уральский профилактический форум, посвященный 101 году работы службы профилактики в Челябинской области (деловой центр «Челябинск-Сити», ул. Кирова, 159, главный вход, второй этаж)
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13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция Деда Мороза (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, конференц-зал)
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13:30 Челябинск – Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди школьников от 10 до 17 лет детский технопарк «Кванториум», ул. Орджоникидзе, 50)
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14:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения лучших спортсменов и лучших тренеров по итогам 2022 года с участием заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова и министра спорта Челябинской области Александра Гриба (ул. Цвиллинга, 26, 6 этаж)
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14:30 Челябинск – Торжество, посвященное 35-летию журналистского образования на Южном Урале и юбилею факультета журналистики ЧелГУ (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129, театральный корпус, актовый зал)
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16:00 Челябинск – Образовательный проект «Разговоры на кухне»: лекция доцента кафедры истории, музеологии и документоведения ЧГИК Ирины Андреевой «Советская елочная игрушка: арт-объект или предмет обихода?" (Центр историко-культурного наследия города Челябинска, ул. Коммуны, 69)
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17:00 Челябинск – Торжественный концерт «От кафедры до факультета» в рамках празднования юбилея хореографического факультета ЧГИК (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36А, корпус 3, Учебный театр «Дебют»)
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17:30 Челябинск – Открытие именной аудитории профессора Тамары Борисовны Нарской в рамках празднования юбилея хореографического факультета ЧГИК (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36А, корпус 3, пятый этаж)
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18:30 Челябинск – Пресс-показ новогодней премьеры для детей «Давай полетаем вместе» (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
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