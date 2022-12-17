17-19 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

17.12.2022, суббота
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10:00 Челябинск – X фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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11:30 Челябинск – Новогоднее представление для детей, прибывших из Луганской и Донецкой Народных Республик, в рамках благотворительного проекта «Мы вместе» Адвокатской палаты Челябинской области (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
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13:00 Челябинск – Акция «Подарок солдату» (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, рядом с гипермаркетом «Лента»)
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14:00 Челябинск – Творческая встреча с хранителем истории и «домовым» театра драмы им. Наума Орлова Александром Красновым (кафе «Галерка», пл. Революции, 6)
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16:00 Челябинск – Концерт, посвященный 35-летнему юбилею ансамбля народной и казачьей песни «Рябинушка» (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2)
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18:00 Челябинск – Открытие катка и музыкально-ледового сезона (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
18.12.2022, воскресенье
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13:30 Челябинск – Спектакль «Школа снеговиков». На представление приглашены дети из Донецкой Народной Республики, которые учатся в Челябинской области, и дети из семей, прибывших (Челябинский молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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16:00 Челябинск – Музыкальный вечер на катке – Подборка DJ SUSHKO (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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18:00 Челябинск – Младшая группа театрального коллектива «Многоточие» представит мини-спектакль «Пантомима» (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)
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