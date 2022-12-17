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Суббота, 17 декабря 2022, 04:16 мск

Новости Челябинск

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17-19 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

17.12.2022, суббота

  • 10:00 Челябинск – X фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

  • 11:30 Челябинск – Новогоднее представление для детей, прибывших из Луганской и Донецкой Народных Республик, в рамках благотворительного проекта «Мы вместе» Адвокатской палаты Челябинской области (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

  • 13:00 Челябинск – Акция «Подарок солдату» (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, рядом с гипермаркетом «Лента»)

  • 14:00 Челябинск – Творческая встреча с хранителем истории и «домовым» театра драмы им. Наума Орлова Александром Красновым (кафе «Галерка», пл. Революции, 6)

  • 16:00 Челябинск – Концерт, посвященный 35-летнему юбилею ансамбля народной и казачьей песни «Рябинушка» (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2)

  • 18:00 Челябинск – Открытие катка и музыкально-ледового сезона (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

18.12.2022, воскресенье

  • 13:30 Челябинск – Спектакль «Школа снеговиков». На представление приглашены дети из Донецкой Народной Республики, которые учатся в Челябинской области, и дети из семей, прибывших (Челябинский молодежный театр, ул. Кирова, 116)

  • 16:00 Челябинск – Музыкальный вечер на катке – Подборка DJ SUSHKO (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

  • 18:00 Челябинск – Младшая группа театрального коллектива «Многоточие» представит мини-спектакль «Пантомима» (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)

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