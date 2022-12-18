Переход через ноль: на Урале резко потеплело

Температура воздуха на Южном Урале переходит в плюсовую зону.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, уже сегодня днем в некоторых частях региона потеплеет до +1, на остальной территории – не ниже -4. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега переходящего в дождь, возможно налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, в горах сильная.

Ночь на понедельник будет относительно теплой: максимум до -6. Будет идти мокрый снег.

Осадки прогнозируются и 19 декабря. А столбики термометров днем поднимутся до +4.

Но такая погода долго не продержится: уже во вторник похолодает до -10, в среду будет еще холоднее. Однако к следующим выходным температура снова повысится до -3.

Согласно предварительным прогнозам, настоящие уральские морозы вернуться в регион только после новогодних каникул, а вторая декада января может начаться с -40.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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