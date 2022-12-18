Под Челябинском пассажирский автобус слетел с дороги

На Южном Урале пассажирский автобус слетел с дороги.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Челябинской области, ДТП произошло в Сосновском районе, на 39-м километре дороги «Западный обход Челябинска».
По мнению сотрудников ГИББД, водитель автобуса не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость.
Однако очевидцы утверждают, что он уходил от столкновения с легковушкой, выскочившей на встречную полосу.
В итоге автобус оказался в кювете. Пострадавших нет.
Челябинск, Павел Зварзин
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