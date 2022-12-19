В Челябинске закрыли аэропорт

В Челябинске из-за погодных условий закрыли аэропорт. Из города пока не выпустили ни один сегодняшний рейс.

Как сообщили РИА «Новый День» в аэропорту Курчатов, ночью произошло обледенение взлетно-посадочной полосы. На время обработки ВПП – с 23:30 до 5:30 – аэропорт был закрыт до нормализации коэффициента сцепления. В связи с этим с опозданием на 7 – 9 часов вылетели вечерние рейсы в Сочи и Москву.

Однако утренние рейсы тоже не смогли отправить вовремя. Потребовалось снова обрабатывать полосу. В данный момент вылета ждут 9 рейсов. Задерживается и прибытие 7 рейсов.

Ориентировочно аэропорт закрыт до 10:30.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»