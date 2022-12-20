20 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Вручение министерством по физической культуре и спорту Челябинской области ведомственных наград и почетных спортивных званий Минспорта России, а также награждение победителей и призеров областных Спартакиад, областного конкурса СМИ (ЛД «Уральская молния», ул. Труда, 187A)