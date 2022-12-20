20 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

20.12.2022, вторник
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09:00 Челябинск – Акция «День донора» (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129, театральный корпус, холл второго этажа)
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11:00 Челябинск – Торжественное закрытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2022» с участием первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, сбор представителей СМИ в 10:30)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная развитию и цифровизации южноуральского садоводства (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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11:00, 14:00 Челябинск – Премьера новогоднего спектакля «Школа снеговиков» (Челябинский молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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13:00 Челябинск – Торжественный прием участников и экспертов национального чемпионата «Молодые профессионалы» с участием первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт (правительство Челябинскойобласти, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, сбор представителей СМИ в 12:30)
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14:00 Челябинск – Вручение министерством по физической культуре и спорту Челябинской области ведомственных наград и почетных спортивных званий Минспорта России, а также награждение победителей и призеров областных Спартакиад, областного конкурса СМИ (ЛД «Уральская молния», ул. Труда, 187A)
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