В России составили рейтинг самых пьющих регионов

Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область стали самыми пьющими регионами России по итогам 2022 года. В пятерке также Бурятия и Ненецкий АО. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доклад «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ» представляется ежегодно с 2015 года. При составлении рейтинга используются шесть основных критериев: смертность по причине отравления алкоголем; число состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольные психозы»; количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции; сила регионального антиалкогольного законодательства (количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и число дней в году, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции); а также объем всей проданной в регионе алкогольной продукции в литрах чистого спирта (учитывались ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25% и до 25%, коньяк и коньячные напитки, натуральное и игристое вино, винные напитки, пиво, а также сидр, пуаре, медовуха).

Все данные по регионам берутся из данных Росстата и статистики профильных ведомств.

Самыми «трезвыми» признаны Чечня и Дагестан, Ингушетия, за год опустившаяся с 1 на 3 место, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Санкт-Петербург поднялся с 13-го на 12-е место, Москва оказалась на 18-м.

Москва, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»