Земле грозит массовое вымирание живых существ

На Земле уже в ближайшем будущем может начаться массовое вымирание живых существ. Об этом со ссылкой на выводы австралийских и европейских ученых заявила британская газета Daily Mail.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», данные были получены с помощью моделирования процессов жизнедетяльности человека и изменения климата на виртуальной Земле. Специалисты пришли к выводу: если вектор развития цивилизации не изменится, к концу века более четверти мирового биоразнообразия может быть уничтожено.

«Результаты указывают на то, что к 2050 году исчезнет 10% всех видов растений и животных, – пишет издание, – а к концу этого столетия этот показатель возрастет до 27%».

Отмечается, что это уже шестое массовое вымирание за известный период истории Земли.

Авторы исследования оценивают потенциальный ущерб от изменения климата и эксплуатации природных ресурсов гораздо выше, чем предполагалось ранее. По мнению ученых, предыдущие подходы к оценке этих процессов были ошибочными, так как не учитывали совместное вымирание, которое происходит из-за взаимозависимости одних видов от других (например, в пищевых цепочках).

Теперь специалисты заявляют, что совместное вымирание повысит общую скорость потери наиболее уязвимых видов на 184% к концу века.

Москва, Игорь Юров

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