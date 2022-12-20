Бастрыкин взял на контроль расследование смертей пациентов в уральской больнице

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о смерти двух пациентов в еманжелинской больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчины 70 и 75 лет лежали в одной палате и скончались в один день, 12 декабря. Родственники обвинили врачей в халатности. Они заявили, что пациентов довели до состояния овоща.

«В социальной сети был опубликован видеоматериал, в котором жительницы Челябинской области сообщают о том, что смерть их родственников наступила в одном из медицинских учреждений из-за бездействия врачей. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ, – сообщили в СК РФ. – Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, поставив его результаты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета».

Челябинск, Павел Зварзин

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