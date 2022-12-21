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Среда, 21 декабря 2022, 06:00 мск

Новости Челябинск

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21 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

21.12.2022, среда

  • 10:00 Челябинск – Мероприятие в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» (РИК партии «Единая России», ул. Свободы, 153)

  • 10:00 Челябинск – Визит министра здравоохранения Челябинской области Агаты Ткачевой в открывшийся после капитального ремонта филиал детской городской поликлиники №6 (ул. Барбюса, 71)

  • 10:00 Челябинск – Открытие выставки «Росписи северной Двины» (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)

  • 13:00 Челябинск – Церемония награждения премиями губернатора Челябинской области одаренных детей и их наставников (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов, сбор СМИ в 12:30)

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