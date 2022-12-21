21 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

21.12.2022, среда
-
10:00 Челябинск – Мероприятие в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» (РИК партии «Единая России», ул. Свободы, 153)
-
10:00 Челябинск – Визит министра здравоохранения Челябинской области Агаты Ткачевой в открывшийся после капитального ремонта филиал детской городской поликлиники №6 (ул. Барбюса, 71)
-
10:00 Челябинск – Открытие выставки «Росписи северной Двины» (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
-
13:00 Челябинск – Церемония награждения премиями губернатора Челябинской области одаренных детей и их наставников (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов, сбор СМИ в 12:30)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube