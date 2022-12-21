Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал слово 2022 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежегодно институт подводит итоги исследования «Слово года», которое выполняется на материале русскоязычной коммуникации. В ходе оценки лексикона специалисты опирались как на количественные, так и на качественные методы. Среди источников, предоставляющих статистическую информацию, используются Wordstat.yandex, система аналитики «Медиалогия» и база данных «Интегрум».



«Поскольку акция является народно-просветительской, мы не претендуем на научную достоверность. Наша цель состояла в том, чтобы найти слово позитивного звучания и общественной поддержки, – заявили в институте. – Поэтому из наших материалов были намеренно исключены слова, связанные с политической и военной тематикой. Так гуманитарная миссия Института Пушкина была согласована с гуманитарным характером выбранного слова».

Словом года стало «наследие».

По данным «Медиалогии», в 2022 году было опубликовано 1 млн 71 тыс 509 сообщений, содержащих единицу «наследие». Wordstat на первых позициях показывает такие запросы, как «культурное наследие», «объект наследия», «наследие России», «всемирное наследие», «год наследия».

Единица работала на такие концепты, как «история», «историческая память», «народное достояние», «верность традициям», «национальная идентичность», «преемственность поколений».

НАСЛЕДИЕ – слово, отмеченное во многих словарях пометами (книжн.) и (высок.). В этимологическом словаре Крылова находим следующее: «Заимствование из старославянского, где было образовано от глагола наслъдити – «наследовать». От того же корня след, следить. Буквально наследовать – «идти следом».

Москва, Анастасия Палей

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