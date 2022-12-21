Купить новый автомобиль даже в кредит могут менее 15 процентов южноуральцев

Челябинск оказался на 34 месте всероссийского рейтинга доступности нового автомобиля. Исследование* проводило РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последний год доступность автомобилей в России существенно снизилась, что во многом связано с ростом цены машины почти на 30%.

Сегодня только в 13 регионах России новую машину могут позволить себе более 30% жителей. Лидером является Ямало-Ненецкий автономный округ, где взять автомобиль в кредит, обеспечить ему полное содержание и при этом не отказывать себе в повседневных расходах могут 56% населения. По показателю доступно люксовых авто ЯНАО на 3 месте после Москвы и Чукотки.

Еще один субъект УрФО – ХМАО на 4 месте: в округе приобрести новый автомобиль могут более 40% семей. Тюменская область на 16 месте (20%), Свердловская – на 26 (15,6%).

Челябинская область входит в группу регионов, где доступность нового индивидуального транспорта составляет от 10% до 15%.

Так, купить в кредит и содержать относительно дешевый автомобиль (стоимостью от 900 тысяч рублей) сегодня могут только 13,2% южноуральцев. Машины среднего ценового сегмента ( от 2,5 миллиона рублей) доступны для 2,3% семей, а премиум-класса (от 10 млн рублей) – всего для 0,13%. К слову, в Свердловской области последний показатель в 1,5 раза выше.

*Индикатором является доля семей, имеющих возможность гасить ежемесячный кредитный платеж при приобретении нового автомобиля, тратить деньги на его надлежащее полное содержание и при этом не отказывать себе в повседневных расходах. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе.

Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита 3 года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2022 и 2021 годы.

Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи.

Согласно модели предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина семейного бюджета – на прочие расходы. Анализ проведен независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.

Зарплаты, стоимость страхования, стоимость бензина, расходы на содержание автомобиля и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности.

Челябинск, Павел Зварзин

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