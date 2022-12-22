22 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

22.12.2022, четверг
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09:00 Челябинск – Ввыездное совещание по развитию спорткомплекса «Сигнал» с участием главы города Натальи Котовой (отъезд в 9:00 от мэрии, пл. Революции, 2)
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10:30 Челябинск – Предновогодний Кубок по баскетболу среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарат (ДК «Восток», ул. Сталеваров, 5А)
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11:00 Челябинск – Заседание Законодательного обрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как оформить дом, построенный на своем земельном участке» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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12:00 Челябинск – Большая Новогодняя перемена (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, холл второго этажа)
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13:00 Челябинск – Встреча «Народы Урала. Чуваши: обычаи и традиции» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, зал №8, отдел краеведения)
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15:00 Челябинск – Астрофизический семинар: массы звезд, метеорные потоки декабря, астрофизический ликбез (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129, первый корпус, аудитория А-13)
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16:00 Челябинск – Подведение итогов реализации социального проекта «Школа жизни» (ул. Каслинская, 15)
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17:00 Челябинск – Новогоднее мероприятие для детей 8-12 лет «Как морской царь в чудо поверил» (Клуб «Шершни», ул. Центральная, 3А)
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18:00 Челябинск – Мастер-класс по дизайну (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, второй этаж)
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18:30 Челябинск – Книжный клуб «Экфрасис»: «Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси (Музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
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20:00 Челябинск – Предновогодний Кубок по баскетболу среди инвалидов с нарушением слуха (Федерация баскетбола среди инвалидов по слуху, ул. Красноармейская, 140)
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