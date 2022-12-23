23 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

23.12.2022, пятница
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная помощи мобилизованным семьям на Южном Урале (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Торжественное открытие после проведения ремонтных работ и улучшения материально-технической базы ДК «Сокол» (пос. Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)
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13:00 Челябинск – Пресс-показ презентации исторического альбома «Александр I на Урале» и торжественная презентация книги (Дом Общественного Собрания, ул. Труда, 98)
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13:00 Челябинск – Открытая тренировка чемпиона мира по боксу 2021 года Марка Петровского совместно с боксерами сборной Челябинской области и студентами (Спорткомплекс ЮУрГУ, ул. Сони Кривой, 60, зал бокса)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Планы молодежного объединения «Движение первых» в Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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15:00 Челябинск – Презентация книги историка Николая Антипина «Музейный гид Челябинской области» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, главный зал)
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16:00 Челябинск – Презентация энциклопедии выпускников факультета физического воспитания ЧГПИ-ЧГПУ-ЮУрГГПУ в рамках празднования юбилея спортфака (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69, актовый зал)
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16:00 Челябинск – Новогодний концерт «Рождественский блюз»: джазовый оркестр ЮУрГУ и детская джазовая студия «Бэби-джаз» (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, актовый зал)
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18:00 Челябинск – Музыкальный вечер на катке «Лучшее за последнее десятилетие» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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18:00 Челябинск – Закрытие проекта «Перемена'22» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)
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19:00 Челябинск – Вечер профессионального бокса, организованный Федерацией бокса Челябинской области при участии «Урал Бокс Промоушн» и Pravda Old School Boxing: 12 поединсков (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)
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