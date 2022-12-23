23 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Открытая тренировка чемпиона мира по боксу 2021 года Марка Петровского совместно с боксерами сборной Челябинской области и студентами (Спорткомплекс ЮУрГУ, ул. Сони Кривой, 60, зал бокса)