В Челябинске третий раз за неделю задержали ночной рейс в Москву

В аэропорту Челябинска на несколько часов задержали вылет самолета в Москву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейс 6262 компании «Россия» 22 декабря должен был отправиться из аэропорта имени Курчатова в 22:40. Посадка прошла по расписанию, но потом что-то пошло не так.

По словам пассажиров, около 23:00 им сообщили, что рейс задерживается по «производственным причинам». А потом в салоне появился человек в рабочем комбинезоне, который проследовал в хвост.

Через некоторое время пассажиров и вовсе попросили вернуться в аэропорт, так как потребовалось продолжить «предполетную подготовку».

В итоге, самолет вылетел в Москву только в 0:41.

Отметим, что данный рейс выполняет Sukhoi Superjet 100-95B. И на текущей неделе его вылет трижды задерживался на несколько часов: в ночь с 17 на 18 декабря (тогда аэропорт был всю ночь закрыт из-за непогоды), 20 декабря и сегодня.

Официальной информации, почему вылет задержали на 2 часа, пока нет.

Челябинск, Павел Зварзин

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