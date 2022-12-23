Поправки Текслера существенно увеличили дефицит южноуральского бюджета

Дефицит бюджета Челябинской области в 2023 году вырастет почти в 2 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральский парламент принял в третьем чтении главный финансовый документ региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

В первом чтении общий объем доходов областного бюджета на следующий год оценивался 226 млрд рублей, расходов – 277,6 млрд. Соответственно, дефицит планировался в размере 51,5 млрд (со снижением к 2025 году в 2,5 раза).

«За месяц, который прошел с момента первого чтения, к законопроекту поступили поправки от губернатора Алексея Текслера», – сообщили в ЗСЧО.

В итоге планируемый объем доходов снизился почти на 4 млрд (до 222 млрд рублей), а расходов – вырос на 21 млрд (до 294 млрд рублей).

Дефицит увеличился на 40% к первоначальному плану и почти в 2 раза по сравнению с прошлогодним показателем.

Напомним, год назад депутаты ЗСЧО утвердили бюджет на 2022 год, подразумевавший доходы в размере 219,3 млрд рублей, расходы – 256,6 млрд, дефицит – 37,2 млрд рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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