24-26 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

24.12.2022, суббота
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11:00 Челябинск – Новогоднее мероприятие для детей от трех до семи лет «Забавы у новогодней елки» (клуб «Шершни», ул. Центральная, 3А)
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13:00 Челябинск – Игровая программа «Новогодние приключения Деда Мороза и его друзей» (парка «Металлург» им. О. И. Тищенко ул. 60-летия Октября, 11, Экопарк)
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13:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Подарок солдату»: каждый сможет передать для военнослужащих вещи, продукты и подарки (ТРК «Горки», около гипермаркета «Лента», ул. Артиллерийская, 136)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по линогравюре (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. Александрова, пл. Революции, 1)
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14:00 Челябинск – Первое занятие Школы Садоводства: дизайнер Светлана Еремеева проведет обзорную лекцию курса ландшафтного дизайна (библиотека №15 башкирской и татарской литературы им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)
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16:00 Челябинск – Музыкальный вечер на катке «Хиты 90-х и «нулевых» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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17:30 Челябинск – Костюмированное новогоднее мероприятие (парк им. В. Терешковой, ул. Рождественского, 6)
25.12.2022, воскресенье
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12:00 Челябинск – Новогоднее представление «Похищение Деда Мороза» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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12:00 Челябинск – Встреча в Клубе интересных людей Публички: «Куда Марк Шагал?». С собой можно взять краски (гуашь, акварель), кисти, баночку для воды, бумагу и палитру (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, отдел литературы по искусству)
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13:00 Челябинск – Игровая программа «Новогодние приключения Деда Мороза и его друзей» (парка «Металлург» им. О. И. Тищенко ул. 60-летия Октября, 11, Экопарк)
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14:00 Челябинск – Областной межнациональный новогодний праздник «Новый год для всех» и встреча с Дедами Морозами разных национальносте (концертный зал им. С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
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16:00 Челябинск – Музыкальный вечер на катке «DJ SUSHKO » (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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16:00 Челябинск – Сотрудники музея изобразительных искусств совместно с музыкантами Челябинского симфонического оркестра представят продолжение проекта «Три чуда в искусстве»: Австрия (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. Александрова, пл. Революции, 1)
26.12.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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