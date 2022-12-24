24-26 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Встреча в Клубе интересных людей Публички: «Куда Марк Шагал?». С собой можно взять краски (гуашь, акварель), кисти, баночку для воды, бумагу и палитру (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, отдел литературы по искусству)