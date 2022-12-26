Опасная тенденция: на Южном Урале дешевеет хлеб на фоне дорожающей муки

В Челябинской области наблюдается интересная ситуация: цены на муку растут, а на хлеб – снижаются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональная Контрольно-счетная палата опубликовала результаты анализа динамики цен на социально значимые продукты за последние 2 недели.

Отмечается, что из 14 наблюдаемых позиций 9 снижение цен, а 5 – рост.

Наибольшее снижением отмечается на сахар – минус 5,3%, свинину (кроме бескостного мяса) – минус 4,93% и кур – минус 4,76%. На полтора процента подешевел хлеб ( отлеживаются цены на булку «кирпич» весом 600 граммов), примерно на 1% – масло в пачках 200 граммов (учитывается продукт жирностью 72,5%) и соль. Снижение цен на молоко, говядину на кости и растительное масло – менее 1%.

Существенный рост цен отмечен на белокочанную капусту – более чем на 6%, куриные яйца – 4,55% и картофель – 4,52%.

Любопытно, что начала дорожать гречка (плюс 2% за в недели), хотя в этом году заявлялось о хорошем урожае.

Поползли вверх цены на муку. И это уже тревожный звонок особенно на фоне дешевеющего хлеба. Дело в том, что мука – основное сырье для изготовления хлеба и хлебных изделий, и на ее долю приходится не менее четверти себестоимости конченой продукции. При этом отдельные сорта хлеба – хлеб ржаной, ржано-пшеничный, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки – входят в перечень социально значимых продуктов, рост цен на которые ограничивается искусственно.

«Ограничение розничной наценки на хлеб при резком росте себестоимости и подорожании ингредиентов у производителей и отсутствии государственной поддержки может привести к разорению хлебопекарной отрасли», – предупреждают хлебопеки.

Кроме того, стремясь снизить себестоимость хлеба, производители часто используют ингредиенты невысокого качества, добавляя больше количество химических улучшителей и усилителей вкуса, что может отрицательно сказаться на здоровье потребителей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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