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Понедельник, 26 декабря 2022, 10:24 мск

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Ректор Южно-Уральского медуниверситета покидает пост

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета Андрей Важенин покидает пост. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня у Важенина истекает контракт. Но он останется в университете в качестве заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии.

Пока Минздрав РФ, являющийся учредителем ЮУГМУ, не определится с новым ректором, исполнять обязанности руководителя вуза будет проректор по научной, инновационной и международной работе Лариса Телешева.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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