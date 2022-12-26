Ректор Южно-Уральского медуниверситета покидает пост

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета Андрей Важенин покидает пост. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня у Важенина истекает контракт. Но он останется в университете в качестве заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии.

Пока Минздрав РФ, являющийся учредителем ЮУГМУ, не определится с новым ректором, исполнять обязанности руководителя вуза будет проректор по научной, инновационной и международной работе Лариса Телешева.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»