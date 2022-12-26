На Южном Урале пытаются ограничить расширение торговых сетей

В Челябинской области пытаются ограничить расширение торговых сетей.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском УФАС, главам ряда муниципальных образований направлена информация по превышению торговыми сетями пороговых значений.

«Главам нужно предупредить и пресечь расширение торговый сети с долей более 25%, – пояснили в ведомстве. – Торговая сеть с такой долей не вправе приобретать или арендовать дополнительную площадь на данной территории».

Указанная ситуация отмечается в Карабаше, Локомотивном, Снежинске, Трехгорном, Южноуральске, а также в Еткульском, Коркинском и Уйском районах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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