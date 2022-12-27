российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 декабря 2022, 04:32 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

27 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

27.12.2022, вторник

  • 12:00 Челябинск – Вручение государственных наград РФ и региональных наград сотрудникам МЧС, а также медалей «За проявленное мужество» детям-героям с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера, начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрия Буренко, сенаторов Челябинской области Маргариты Павловой и Олега Цепкина (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов)

  • 13:00 Челябинск – Игровая программа «Новогодние приключения Деда Мороза и его друзей» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, Экопарк)

  • 15:00 Челябинск – Торжественное открытие выставки «Белая сказка», посвященной истории фарфорового производства на Урале (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Малый выставочный зал)

  • 17:00 Челябинск – Пижамная вечеринка (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)

  • 19:00 Челябинск – Премьерный концерт музыканта Олега Аккуратова и Государственного симфонического оркестра Челябинской области под руководством Адика Абдурахманова (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А, в 18:15 – пресс-подход)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Анонсы, Урал, Россия,