27 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

27.12.2022, вторник
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12:00 Челябинск – Вручение государственных наград РФ и региональных наград сотрудникам МЧС, а также медалей «За проявленное мужество» детям-героям с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера, начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрия Буренко, сенаторов Челябинской области Маргариты Павловой и Олега Цепкина (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов)
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13:00 Челябинск – Игровая программа «Новогодние приключения Деда Мороза и его друзей» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, Экопарк)
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15:00 Челябинск – Торжественное открытие выставки «Белая сказка», посвященной истории фарфорового производства на Урале (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Малый выставочный зал)
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17:00 Челябинск – Пижамная вечеринка (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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19:00 Челябинск – Премьерный концерт музыканта Олега Аккуратова и Государственного симфонического оркестра Челябинской области под руководством Адика Абдурахманова (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А, в 18:15 – пресс-подход)
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