27 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Вручение государственных наград РФ и региональных наград сотрудникам МЧС, а также медалей «За проявленное мужество» детям-героям с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера, начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрия Буренко, сенаторов Челябинской области Маргариты Павловой и Олега Цепкина (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов)