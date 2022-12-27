Число заболевших коронавирусом на Южном Урале превысило 396 тысяч

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 396 тысяч.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки на Южном Урале выявлено 75 новых случаев.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 1 человека.
Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 396 тысяч 16 инфицированных. Непосредственно от ковида умерли 8 тысяч 185 человек.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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