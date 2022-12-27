Жительница Урала потеряла на продаже товара в 18 раз больше, чем собиралась выручить

Жительница Южного Урала хотела перепродать санки и потеряла в 18 раз больше, чем собиралась выручить.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, женщина разместила объявление о продаже санок в социальных сетях и через некоторое время с ней связались. Незнакомка сообщила, что хочет приобрести санки для своего ребенка. Но сама она находится в Снежинск, поэтому возможности встретиться и передать деньги лично нет. Покупательница настояла на сделке через сайт продаж.

Продавщицу попросили сообщить адрес ее электронной почты, на который прислали ссылку.

Пройдя по ссылке, многодетная мать оказалась на сайте-«двойнике» известного портала объявлений, где ввела данные своей банковской карты. Далее женщина получила сообщение о необходимости пополнить защитный счета на сумму сделки – 1,5 тысячи рублей. После того, как жительница Аши выполнила этот перевод, у нее списали 25 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз призывает южноуральцев граждан быть бдительными:

не переходить по ссылкам и не указывайте данные ваших карт;

не переходить ни в сторонние мессенджеры, ни на другие сайты, чтобы оплатить товар или получить деньги: все операции проводятся только внутри официального сайта продаж.

«Если продавец, покупатель или тот, кто выдает себя за сотрудника поддержки, присылают вам ссылки – вас обманывают, – подчеркивают в полиции. – Не открывайте ссылки, не оплачивайте товар и не пытайтесь получить деньги таким способом».

Аша, Павел Зварзин

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