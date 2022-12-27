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Вторник, 27 декабря 2022, 21:13 мск

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Депутата Челябинской думы отправили под арест

Центральный районный суд Челябинска отправил под домашний арест депутата городской Думы, владельца компании «АльфаСтрой» Олега Иванова.

Как уже сообщал «Новый День», накануне в офисе его фирмы прошли следственные мероприятия, а самого депутата задержали. Его обвиняют в уклонении от налогов на сумму около 500 млн рублей.

Сегодня суд рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения. Заседание закрыли для прессы, сославшись на то, что будут озвучены личные данные и сведения о состоянии здоровья Иванова.

Следователи просил отправить депутата- бизнесмена под домашний арест, защита – оставить под подпиской о невыезде. Суд встал на сторону обвинения: до 26 февраля Иванову запрещено покидать дом без письменного разрешения следователя, общаться со свидетелями и сотрудниками его компаний.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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