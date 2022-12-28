Синие паруса: в Челябинске открывается главный ледовый городок (ФОТО)

В Челябинске открывается главный ледовый городок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «новогоднюю территорию» на площади Революции собирались открыть вечером 26 декабря, но из-за постоянных оттепелей срок перенесли на 28 декабря.

Напомним, в текущем году главный городской городок решили стилизовать по ледяной аквариум. Насколько эта задумка удалась, можно проверить уже сегодня вечером.

Работники компании-подрядчика уже протестировали горки – они скользкие.

Как, впрочем и территория вокруг городка: сейчас она больше похожа на плохо залитый каток.

Челябинск, Ульяна Белкина

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