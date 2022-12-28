28 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

15:00 Челябинск – Брифинг на тему принятия нового закона Челябинской области о порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд (от 03.11.2022 г. №698-ЗО), вступающего в силу с 1 января 2023 года (Главное управление лесами Челябинской области, ул. Энгельса, 54)