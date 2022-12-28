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Среда, 28 декабря 2022, 04:07 мск

Новости Челябинск

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28 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

28.12.2022, среда

  • 09:00 Челябинск – Открытие первой первичной организации общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» на базе лицея №142 (ул. Учебная, 5А)

  • 11:00 Челябинск – Торжественное открытие новой библиотеки на Тополиной аллее (ул. Академика Сахарова, 11)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Безопасность в период новогодних праздников» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 15:00 Челябинск – Брифинг на тему принятия нового закона Челябинской области о порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд (от 03.11.2022 г. №698-ЗО), вступающего в силу с 1 января 2023 года (Главное управление лесами Челябинской области, ул. Энгельса, 54)

  • 17:00 Челябинск – Пижамная вечеринка (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)

  • 17:00 Челябинск – Открытие главного ледового городка на площади Революции с участием главы города Натальи Котовой

  • 18:00 Челябинск – Торжественное открытие главного ледового городка на площади Революции

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