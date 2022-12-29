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Четверг, 29 декабря 2022, 04:29 мск

Новости Челябинск

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29 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

29.12.2022, четверг

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Челябинской области» с участием заместителя министра спорта и физической культуры Челябинской области Виталия Якушева (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 12:00 Челябинск – Брифинг «Порядок предоставления единого пособия для семей с детьми и беременным женщинам» с участием заместителя управляющего ОПФР по Челябинской области Владимира Шаронова и заместител министра социальных отношений Челябинской области Любови Истоминой (Управление ПФР по Челябинской области, ул. Свободы, 95)

  • 17:00 Челябинск – Новогодняя программа «Вкусный четверг» (ледовый городок на площади Революции)

  • 21:30 Челябинск – Концерт «Merry Christmas»: ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко и солист театра «Градский Холл» Станислав Обухов (вокал, Москва) (концертный зал им. С.С.Прокофьева, ул. Труда, 92А)

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