29 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Брифинг «Порядок предоставления единого пособия для семей с детьми и беременным женщинам» с участием заместителя управляющего ОПФР по Челябинской области Владимира Шаронова и заместител министра социальных отношений Челябинской области Любови Истоминой (Управление ПФР по Челябинской области, ул. Свободы, 95)