29 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

29.12.2022, четверг
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Челябинской области» с участием заместителя министра спорта и физической культуры Челябинской области Виталия Якушева (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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12:00 Челябинск – Брифинг «Порядок предоставления единого пособия для семей с детьми и беременным женщинам» с участием заместителя управляющего ОПФР по Челябинской области Владимира Шаронова и заместител министра социальных отношений Челябинской области Любови Истоминой (Управление ПФР по Челябинской области, ул. Свободы, 95)
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17:00 Челябинск – Новогодняя программа «Вкусный четверг» (ледовый городок на площади Революции)
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21:30 Челябинск – Концерт «Merry Christmas»: ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко и солист театра «Градский Холл» Станислав Обухов (вокал, Москва) (концертный зал им. С.С.Прокофьева, ул. Труда, 92А)
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