Челябинск накрыл едкий туман: со вчерашнего вечера горожане массово жалуются на запах гари.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобный «аромат» горожане отмечают не первый день (например, в Металлургическом районе так пахло и в минувшие выходные), но вчера вечером, утверждают челябинцы, дышать стало невозможно. Жалобы поступают из всех районов города, включая северо-запад.

В министерстве экологии Челябинской области ситуацию объясняют неблагоприятными метеоусловиями, установившимися с вечера понедельника. Но не уточняют, откуда взялся запах гари.

Любопытно, что по данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, в Челябинске превышения предельно допустимых уровней концентрации вредных веществ в городе не зафиксировано.

Челябинск, Софья Артемьева

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