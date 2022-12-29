Челябинск накрыл едкий туман: со вчерашнего вечера горожане массово жалуются на запах гари.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобный «аромат» горожане отмечают не первый день (например, в Металлургическом районе так пахло и в минувшие выходные), но вчера вечером, утверждают челябинцы, дышать стало невозможно. Жалобы поступают из всех районов города, включая северо-запад.
В министерстве экологии Челябинской области ситуацию объясняют неблагоприятными метеоусловиями, установившимися с вечера понедельника. Но не уточняют, откуда взялся запах гари.
Любопытно, что по данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, в Челябинске превышения предельно допустимых уровней концентрации вредных веществ в городе не зафиксировано.
Челябинск, Софья Артемьева
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