В России расширят программу скрининга новорожденных.

В России расширяют программу неонатального скрининга новорожденных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор у малышей в первые дни жизни брали кровь, чтобы проверить риск пяти наследственных болезней обмена: фенилкетонурии, врожденного гипотиреоза, врожденной дисфункции коры надпочечников, галактоземии и муковисцидоза.

В 2023 году список расширится до 36 заболеваний. В числе прочего новорожденных будут проверять на дополнительные наследственные болезни обмена (органические ацидурии, нарушения бета-окисления жирных кислот, нарушения цикла мочевины), первичные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечную атрофию (СМА).

Согласно приказу Минздрава РФ, брать кровь для проведения неонатального скрининга необходимо нв возрасте 24 – 48 часов жизни у доношенного и на 7 сутки (144 – 168 часов) жизни у недоношенного новорожденного.

Тест-бланки с образцами крови должны доставляться из медицинской организации, взявшей анализ, в медико-генетическую консультацию (центр), которые осуществляют скрининговые лабораторные исследования самостоятельно, либо в течение 24 часов отправляют образцы в медицинскую организацию, способную провести исследование.

Время проведения скрининговых исследований не должно превышать 72 часа с момента поступления тест-бланков с образцами крови в медико-генетические центры.

В Челябинской области, по информации регионального минздрава, анализы будут делать в межрегиональных центрах, а затем отправлять материалы в Клинико-диагностический центр охраны матери и ребенка в Екатеринбурге.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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